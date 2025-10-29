サニーサイドアップが⼿掛ける「Happyくじ」より、アニメ「ハイキュー!!」が初登場。躍動感あふれるフィギュアをはじめ、作中に登場するデザインが施されたアイテムをラインアップした、Happyくじ「ハイキュー!!」の発売が決定した。 11⽉14⽇よりセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売が開始される。価格は790円。⽇向翔陽フィギュア今回のHappyくじ「ハイキュー!!」の注⽬アイ