テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）が、現在放送中のエッグヘッド編を12月末で終了させ、今年は本編33話＋特別編5話で放送することが発表された。さらに2026年1月〜3月は充電期間となり、2025年の放送回数は38話だったが、2026年から放送回数が減り年間最大26話の放送となる。理由について東映アニメーションは「今後は『ONE PIECE』世界の核心に入っていくための体制強化と物語を濃縮してお届けするため」と伝えた。【画