山本の快投を間近で目にし、ジーター氏が謝罪を口にした(C)Getty Images球界を熱狂させた快投は、レジェンドの見識も改めさせた。日本、いや世界を熱くさせたのは、現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦で先発した山本由伸の投球だ。今ポストシーズンで2度目のマウンドに立った背番号18は、9回（105球）を一人で投げ抜き、4安打、1失点、8奪三振と好投。メジャーリーグ史上でポストシーズ