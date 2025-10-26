＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞山下美夢有、竹田麗央、西郷真央、古江彩佳の“最強ジャパン”は、表彰台に上がることができなかった。準決勝は米国を相手に1勝2敗、3位決定戦では世界選抜に1勝2敗で敗戦。4位で国別対抗戦を終えた。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！4人の中で唯一2大会連続出場の古江彩佳がキャプテ