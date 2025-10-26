スマートフォンのAOD（常時表示）機能は、時刻や通知をすぐに確認できて便利な一方、バッテリーを消耗しやすいという欠点があります。一部のAndroidスマホでは、画面を自動的にオフにする時間を設定できますが、GoogleのPixel端末では「常にオン」か「常にオフ」かの二択しかありません。 ↑AODが自動的にオフになったらより便利。 しかし今後、GoogleがPixelスマホ向けに新しいAOD設定を追加する予定であることが明らかにな