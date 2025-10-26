人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けるも、その内容が全くのデタラメだった人気芸人が、情報の発信源を辿る「逆取材」を敢行した。【映像】人気芸人の“ガセネタ”を流した犯人を暴露芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送された。お笑いコンビ・ザ・マミィの酒井貴士は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告