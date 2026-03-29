元お笑いトリオ・トンツカタンのお抹茶が、29日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜後1：59※関西ローカル）に出演し、解散の裏側を激白した。【映像】涙する場面も…地上波番組で解散危機を語っていたトンツカタン今回の番組は「R-1グランプリ2026 最速反省会SP」と題して、『R-1グランプリ』優勝の今井らいぱちをはじめ、ファイナリストが集結した。「決勝に残れなかったら大阪に帰る」という背水の陣で臨んで