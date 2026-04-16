お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が、１６日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト【テレビ朝日】」に出演。三四郎・小宮浩信とモグライダー・ともしげとの関係について語った。２人について、井口は「友達だけど、先輩だからお金出してくれる」といい、「でも（自分は）気を使わないから、お金を出してもらってるだけ。全然後輩としての動きはしていない」とにっこり。これに吉住