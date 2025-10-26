10月25日に開催されるプレミアリーグの第９節で、三笘薫が所属するブライトンはマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦する。この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、三笘は３試合連続でメンバー外となった。 ９月末のチェルシー戦で負傷し、10月の日本代表活動も招集外となった28歳は、インターナショナルブレイク明けのリーグ前節も欠場した。ユナイテッド戦を前に、ファビアン・ヒュルツェラー