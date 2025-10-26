ブライトン三笘薫、マンU戦に間に合わず…３試合連続のメンバー外
10月25日に開催されるプレミアリーグの第９節で、三笘薫が所属するブライトンはマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦する。
この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、三笘は３試合連続でメンバー外となった。
９月末のチェルシー戦で負傷し、10月の日本代表活動も招集外となった28歳は、インターナショナルブレイク明けのリーグ前節も欠場した。
ユナイテッド戦を前に、ファビアン・ヒュルツェラー監督は他の負傷者とともに出場の可能性もあるとしつつ、明言を避けていたなか、今節も間に合わなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
