中国の著名なコメンテーターで、ウェイボー（中国版X）のフォロワー数1856万人を誇るドン・ルー氏は2024年の４月、次のような発言をして批判を浴びた。「私は日本サッカーの時代は終わったと言いたい。日本サッカーがワールドカップでベスト16に入るのはもう終わりだ。アジアではしばらく続くかもしれないが、将来的には間違いなく下がる。彼らはフィジカルが良くないからだ。サッカーはますますフィジカル的になってきている」