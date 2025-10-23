全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神谷町の焼き鳥店『なないろ』です。炭火の香りと土鍋炊きのふっくらご飯が贅沢！しっとりとした空間で、焼鳥のフルコースとワインが楽しめるお店。ランチ限定で提供する土鍋のひつまぶし御膳が人気で、予約しないと入れないことも。大山どりの土鍋は、串打ちし炭火で焼いた焼鳥が串から外してのせられる。コクのある上品なタレに炭の