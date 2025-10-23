全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神谷町の焼き鳥店『なないろ』です。

炭火の香りと土鍋炊きのふっくらご飯が贅沢！

しっとりとした空間で、焼鳥のフルコースとワインが楽しめるお店。ランチ限定で提供する土鍋のひつまぶし御膳が人気で、予約しないと入れないことも。

大山どりの土鍋は、串打ちし炭火で焼いた焼鳥が串から外してのせられる。コクのある上品なタレに炭の香ばしさも漂って贅沢な気分に。さらに、粒立ちのいいご飯も格別！国産のコシヒカリなどを大きな土鍋で炊いてから一人用の土鍋に移すという。

土鍋の大山鶏ひつまぶし御膳1500円

『なないろ』土鍋の大山鶏 ひつまぶし御膳 1500円 味噌を加えたコク深いタレは、重さがなくサラリとしている

全部食べたい気持ちを抑え、半分ほど残してダシ茶漬けに。カツオ節と昆布でとった濃厚なダシスープにタレが溶け込み、飲み干したくなる旨さなのだ。

昼もゆったりとした雰囲気で、落ち着いて食事したいときにも使える。

『なないろ』（左から）店長 速水大地さん、料理長 伊藤洋司さん、ソムリエ 吉岡徹さん

店長：速水大地さん、料理長：伊藤洋司さん、ソムリエ：吉岡徹さん「ランチは数量限定なので予約がおすすめです」

『なないろ』

神谷町『なないろ』

［店名］『なないろ』

［住所］東京都港区虎ノ門5-3-2神谷町アネックス1階

［電話］03-5422-1220

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時（21時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線神谷町駅2番出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、ワイン（別途料金）と楽しめるコース料理の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

