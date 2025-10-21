この記事では、LINEでケンカになりそのまま別居、夫から離婚だと言われたという投稿を紹介します。新居を建ててまだ日が浅く、ローンも残っている状態。夫はローンは払うとは言うものの養育費については言及がなく、そういったところも投稿者さんは不安を感じているそう。顔を合わせたくない、弁護士は挟みたくないと夫は言うものの、どこにいるのかもわからず話し合うことすら難しいことから、どうしたらいいのか悩ん