夫からの、突然の“離婚宣告”と“失踪”。新居に取り残された妻、どうすればいい？【ママリ】
この記事では、LINEでケンカになりそのまま別居、夫から離婚だと言われたという投稿を紹介します。新居を建ててまだ日が浅く、ローンも残っている状態。夫はローンは払うとは言うものの養育費については言及がなく、そういったところも投稿者さんは不安を感じているそう。顔を合わせたくない、弁護士は挟みたくないと夫は言うものの、どこにいるのかもわからず話し合うことすら難しいことから、どうしたらいいのか悩んでいるそうです。
新居ができてわずか10日後に離婚を突きつけられたという投稿者さん。あまりにも突然のことで驚きとともさぞと惑ったのではないかと思います。夫は顔を合わせて話し合いをする気がなく、弁護士も挟みたくないと言うものの、それではどうやって離婚に関することを決めるつもりなのでしょうか。
連絡もなく夫が家に帰ってこないとなると、「もしかして不倫？」と疑ってしまうのも無理はないですよね。しかし、どこにいるのか分からない状況で証拠を探すのは簡単ではありません。
LINEで夫から離婚を突きつけられてしまった…
別居中です。
仕事に行ったままLINEで喧嘩になりそのまま別居。
LINEで一言離婚を言い渡されました。
新居を建てて10日。
ローンだけは払う(養育費はローンに入れる)
ボーナス月は考えさせて
学資保険も折半 といわれました。
旦那の年収からしたら全然払える額なのに。
今日レンタカーの郵便局留めの書類が届きました。
旦那が今何処にいるのかもわかりません。
この先の話し合いにすら応じません
弁護士は挟みたくない
でも面と向かって話はしたくない
養育費の話すらでてないため
どうしていいかわかりません。
連絡するべきなのか
弁護士をこちらから雇うべきなのか
浮気調査も視野に入れた方がいいのかで困ってます。。
ご経験ある方どうしたらいいでしょうか、
出典：
qa.mamari.jp
新居ができてわずか10日後に離婚を突きつけられたという投稿者さん。あまりにも突然のことで驚きとともさぞと惑ったのではないかと思います。夫は顔を合わせて話し合いをする気がなく、弁護士も挟みたくないと言うものの、それではどうやって離婚に関することを決めるつもりなのでしょうか。
なぜ家に帰って来ず離婚したがるのか、弁護士を入れたくないのか…考え始めるとつい浮気を疑ってしまいますよね。どちらにしろ法的なことなど専門的なことを投稿者さんが1人でやるのは無理がありますから、弁護士に相談してみるのが一番なのではないかなと感じました。
いきなり離婚を切り出した夫にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
お金があるなら興信所と弁護士に頼みますけど…
余裕はあるんですかね💦
うさぎさんは働いてますか？
旦那さんの会社近くで待ち伏せしてどこに帰ってるのか後つけるとか出来ませんかね…
女がいて、女の所に行ってる可能性も0ではないですよね💦
友人は旦那が些細な喧嘩で離婚になり、別居して離婚の話し合いの途中に浮気が分かり慰謝料もらってますよ！
別の友人は奥さんが性格の不一致で離婚申し立ててきたけど、旦那さんが興信所に頼んだら実は浮気してました。
今はまだ話し合い中で離婚してませんが…
意外と、いきなり離婚の申し立ては不倫率高いと思います😭
出典：
qa.mamari.jp
他に女がいてそこに泊まってるような気がします。。
LINEで喧嘩しただけで離婚なんて普通ならないですよ💦
かなり怪しいし2~3日ですぐ証拠とれそうなので私なら興信所つかいます💭
出典：
qa.mamari.jp
連絡もなく夫が家に帰ってこないとなると、「もしかして不倫？」と疑ってしまうのも無理はないですよね。しかし、どこにいるのか分からない状況で証拠を探すのは簡単ではありません。
もし本気で離婚を考えるなら、興信所などの専門家に依頼するのも一つの方法です。新居を建てたばかりで離婚を切り出されるなんて信じがたい状況ですが、LINEで一方的に離婚を告げられるのは、夫の中ではすでに結論が出ている可能性もあります。
再構築するにしても離婚するにしても、感情的なやり取りではなく、弁護士を通して冷静に話を進めるのが安心です。1人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみたいですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）