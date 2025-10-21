制作費が窮乏人権侵害問題と視聴率低迷によって2024年度の赤字が約328億円に達したフジテレビが、制作費の削減に踏み切ることを検討している。プライム帯（午後7〜同11時）の1時間ドラマは原則1回2000万円近くにまで下げる見通し。現在は同3000万円程度で、テレビ東京を除く他局と同水準。俳優のギャラなどに大きく関わる問題である。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「人気アナばっかり！」“女