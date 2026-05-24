タレントの若槻千夏が２３日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。共演するタレント・指原莉乃の自宅の“内情”を暴露する場面があった。この日のゲストは、若槻が３年前に「トークィーンズ」で共演したのをきっかけに大ファンになったという俳優の小泉孝太郎。若槻が「私、大きなお世話なんですけど…。３年の間に私、水面下で孝太郎さんの結婚相手探してるんですよ」と明かすと、小泉も「（テレビ局の）エレベーターと