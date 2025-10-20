Samsungと言えば「Galaxy Z Flip7」や「Galaxy Z Fold7」のような折りたたみスマートフォンで知られています。そんなSamsungが、新たに三つ折りスマートフォンのリリースを計画していると報じられました。Samsung to Showcase Its First Ever Trifold Phone at APEC Summit - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-17/samsung-to-showcase-its-first-ever-trifold-phone-at-apec-summitSamsung’s tri-fold s