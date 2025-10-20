お笑いタレント有吉弘行（51）が19日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。NHK紅白歌合戦の司会を3年連続で務めることについて、率直な思いを語った。「私も本当にこれは意外で。ホテルの予約をしておりまして。急きょそちらをキャンセルさせていただきまして。年末もお仕事をさせていただくことになりました」と切り出した。司会は有吉の他、今田美桜、綾瀬はるか、鈴木奈穂子アナウ