【週刊少年ジャンプ 2025年47号】 10月20日 発売 価格：300円 【拡大画像へ】 集英社は10月20日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年47号」を発売した。価格は300円。 表紙と巻頭カラーには「魔男のイチ」が登場。また、センターカラーには「呪術廻戦≡」と読切「妖鉄甲のクロ」、「鵺の陰陽師」が掲載される。なお、今週の「ワンピース」は休載と