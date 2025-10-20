「魔男のイチ」表紙＆巻頭カラー！ 「週刊少年ジャンプ 2025年47号」本日発売
【週刊少年ジャンプ 2025年47号】 10月20日 発売 価格：300円
集英社は10月20日、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年47号」を発売した。価格は300円。
表紙と巻頭カラーには「魔男のイチ」が登場。また、センターカラーには「呪術廻戦≡」と読切「妖鉄甲のクロ」、「鵺の陰陽師」が掲載される。なお、今週の「ワンピース」は休載となる。
なお、次号「週刊少年ジャンプ 2025年48号」は10月27日発売予定。次号では谷崎修平氏による新連載「ゴンロン・エッグ」が表紙および巻頭カラーで登場する。
