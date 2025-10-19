異業種からの新規参入が続くゲーム業界。今年の東京ゲームショウ2025でも他業種からの新規参入組が目につきました。商業施設「PARCO」を運営する株式会社パルコが出展した「PARCO GAMES」も新規参入組の一つです。「インディーゲーム領域に特化したゲームパブリッシング事業」に本格参入した、同社ゲーム事業開発部の広報PR担当、勝又詩織さんにゲーム事業参入の背景などを伺いました。ーーパルコがなぜ畑違いとも言える事業領域に