それはまだ残暑が厳しい9月28日のこと。昼の渋谷に現れたブラザー＆シスターの御一行ーーよく見れば、R＆BシンガーソングライターのNE-YO（ニーヨ）ではないか！「NE-YOはアメリカ人のアーティストで2005年にデビュー。全米No. 1になった『So Sick』など、数々のヒット曲があります。ビヨンセやメアリー・J・ブライジ、セリーヌ・ディオンなどの有名アーティストに楽曲を提供していることでも知られており、宇多田ヒカルと『Do Y