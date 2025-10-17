それはまだ残暑が厳しい9月28日のこと。昼の渋谷に現れたブラザー＆シスターの御一行ーーよく見れば、R＆BシンガーソングライターのNE-YO（ニーヨ）ではないか！

「NE-YOはアメリカ人のアーティストで2005年にデビュー。全米No. 1になった『So Sick』など、数々のヒット曲があります。ビヨンセやメアリー・J・ブライジ、セリーヌ・ディオンなどの有名アーティストに楽曲を提供していることでも知られており、宇多田ヒカルと『Do You feat. Utada』という曲でコラボレーションしたこともあります」（音楽ライター）

この前日、27日には神戸で単独ライブをおこない、28日には東京・有明アリーナのフェスティバルに出演していたNE-YO。当日の出演は夜だったため、昼間は渋谷でショッピングを楽しんでいたようだ。

「NE-YO自身はそれほど大きくはなく、普通のブラザーという感じでしたが、4人のきれいな女性を引き連れていたので目立っていました。渋谷ではセンター街を歩いたり、渋谷MODIやスターバックスに立ち寄ったりして楽しそうでした。気づいたファンから記念撮影を求められると、快く対応していました」（居合わせた人）

さすがは『ドラゴンボールZ』『DEATH NOTE』など、日本のアニメが大好きで何度も来日している親日家だ。しかし気になるのは、4人の美女だが……。

「NE-YOは2024年、4人の女性と“ポリアモリー”な関係であると明かして話題を集めました。ポリアモリーとは、互いの同意の上で複数のパートナーと関係を築く恋愛スタイルのことです。今回一緒に来日したのも、その恋人たちだと思われます。

NE-YOは2016年に結婚しましたが2023年に離婚。その原因は、NE-YOの奔放すぎる女性関係に元妻が呆れ果てたからです。現在の4人のガールフレンドとは結婚はしていないものの、NE-YOは彼女たちを『妻たち』と呼んでいるそうです」（同前）

あるインタビューで「ガールフレンドの数に上限はない。交際相手が多い方が幸せ」だとの恋愛観を語っているNE-YO。海を渡るのも4人と一緒だったようだ。