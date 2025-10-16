ナ・リーグ優勝決定シリーズ（以下、NLCS）は、第2戦を終えて、ドジャースが2勝。今季、両リーグ通じて最高勝率を誇ったブルワーズは、ドジャースから完全に主導権を奪われた形だ。◆大谷翔平、20打席ぶりの安打で勝利に貢献2-1のスコアが示す通り、ドジャースは第1戦こそ薄氷の勝利だったが、第2戦は5-1と完勝。先発した山本由伸が先頭打者にいきなり被弾したものの、その後は2安打、1四球とほぼ完璧な投球を披露し、メジャー