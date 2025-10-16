キム・カーダシアン。スキムズのラインアップの一環で、陰毛付きパンツを発表した/Kevin Mazur/Getty Images（ＣＮＮ）奇をてらったＰＲ戦略に関して言えば、キム・カーダシアンは限界を突破してしまったのかもしれない。社交界の花形でリアリティー番組のスターでもあるカーダシアンはこのほど、自らの下着ブランド「スキムズ」の新作を発表した。ほとんど布のないＴバックに、フェイクの陰毛を豪華にあしらったデザインで物議を