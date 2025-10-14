どんなに仕事ができても、ハラスメントをするような人物を見逃している職場は問題だ。投稿を寄せたのは、東北地方に住む40代女性。以前勤めていた医療機関でのつらい体験を振り返る。そこで女性主任から目をつけられ、ハラスメントと感じるような言動に苦しめられる日々が続いたという。「ひどいものだと『あの人はパートだから関わるな』と主任のお気に入りの社員に悪口まで言われていました」主任のパワハラの矛先は投稿者以外の