ファミリーマートは10月14日、毎日放送の人気番組「よんチャンTV」および、関西の名店とコラボした商品2種類を関西地方(滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県、和歌山県(一部店舗を除く)、三重県(一部店舗))のファミリーマートで発売する。「重亭監修オムボロネーゼ」(598円)、「鼓道監修親子丼風おむすび」(198円)同社は2024年11月、同番組とのコラボ商品3種類を発売し、好評を博した。2年目となる今年は、毎日放送のアナウン