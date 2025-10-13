［ルヴァン杯準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎／10月12日／三協フロンテア柏スタジアム劇的な大逆転勝利だった。10月12日に三協フロンテア柏スタジアムで行なわれたルヴァンカップ準決勝・第２戦。４日前の敵地での第１戦で、川崎フロンターレに１−３で敗れた柏レイソルは、２点を追いかける状況からのスタートだった。さらに、開始早々の４分に川崎の脇坂泰斗に得点を奪われ、その差は３点に。このまま流れはアウェーチーム