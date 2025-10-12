Jリーグは10月12日、ルヴァンカップ準決勝・第２戦の柏レイソル対川崎フロンターレを三協フロンテア柏スタジアムで開催。４−１で勝利した柏が、２戦合計５−４で上回り決勝に駒を進めた。Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで開催された第１戦は、川崎が３−１で先勝。２戦目は、逆転勝利を目ざす柏のホームで行なわれた。幸先よく先制したのは川崎だった。４分、伊藤達哉が右サイドから仕掛けてクロスを上げると、ボック