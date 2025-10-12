10月11日（土）にアニメ『葬送のフリーレン』放送2周年を記念した【第1期振り返り特別上映〜旅の記憶〜】の舞台挨拶が実施、第2章「断頭台のアウラ編」の上映にあわせ、絶大な人気を誇るアウラを演じる竹達彩奈が登壇し、ファンの前で初めて『葬送のフリーレン』の魅力について語った。＞＞＞イベントの様子などをチェック！（写真6点）アニメ『葬送のフリーレン』放送2周年を記念して開催される【第1期振り返り特別上映〜旅の記憶