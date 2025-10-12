現地時間10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うイタリア代表がエストニア代表とアウェーで対戦。同日、すでに首位のノルウェー代表がイスラエル代表を５−０と下し６戦全勝（勝点18）を飾ったなか、グループIで２位、勝点９のアッズーリ（イタリア代表の愛称）は立ち上がりから仕掛けた。迎えた４分、いきなりイタリアが先制する。今予選で好調のケーンがディ・マルコからのスルーパスを収めると、エリア内で相手を