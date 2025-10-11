DAZNの公式Xが「６年ぶりの代表戦でゴラッソ」と綴り、得点シーンを公開。この投稿には「めっちゃ懐かしい」「久しぶりに名前聞いた」「復活嬉しい」「マルセイユ時代好きだった」といった声があがった。スコアラーはフロリアン・トバン。北中米ワールドカップのヨーロッパ予選を戦うフランス代表に、32歳のFWが６年ぶりに招集された。10月10日に行なわれたアゼルバイジャン戦で、レ・ブルーは３−０で快勝。ベンチスタートだ