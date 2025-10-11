トランプ米大統領が10日（現地時間）、中国のレアアース（希土類）輸出統制の動きを批判し、中国産製品に対する大規模な関税引き上げを検討すると明らかにした。トランプ大統領はこの日、SNSトゥルース・ソーシャルに「2週後に韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）で習近平（中国国家主席）と会う予定だったが、もうそのような理由がないようだ」とし「異常なことが中国で起きている」と投稿した。続いて「彼らは非常