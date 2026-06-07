仏RFIの中国語版サイトは5日、中国の習近平（シー・ジンピン）国家主席の最側近である蔡奇（ツァイ・チー）中央政治局常務委員が、中国共産党幹部を発掘・養成する「中央党校」の校長に就いたことについて伝えた。ロイター通信の報道として伝えたところによると、中国国営中央テレビ（CCTV）は、70歳の蔡氏が5日、中央党校の校長として卒業式に出席する様子を伝えた。現代中国について詳しいチューリッヒ大学のジャン・クリストフ