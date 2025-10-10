公明党が自民党との連立離脱を決断し、政局が揺れている。最大野党の立憲民主党は混乱に乗じ、日本維新の会と国民民主党を巻き込んで首相指名選挙で「玉木雄一郎首相」を誕生させようとする奇策を提案した。しかし、半年前に「首相を目指している」と息巻いていた玉木氏本人は、なぜか及び腰だ。代わりに、まさかの人物を担ぎ上げるべきだとする仰天案も浮上している。立憲民主党「野田佳彦代表にはこだわらない」自民党の総裁選で