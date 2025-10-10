U-20フランス代表を率いるベルナルド・ディオメド監督が、ラウンド16の日本戦を振り返った。FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトが伝えている。チリで開催されているU-20ワールドカップで、フランスはベスト８進出をかけて日本と対戦し、延長戦の末に１−０で勝利した。シュート数では日本の24本に対し、フランスは15本。失点してもおかしくないピンチは何度もあった。それでも日本の決定力不足にも助けられ、０−０のスコ