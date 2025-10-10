「Canon（キヤノン）」のカメラ歴代名機5種がミニチュアになってやってくる！バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン（R）」とコラボレーションした「Canon ミニチュアカメラコレクション」をご紹介しよう。☆歴代名機の精巧なミニチュアフィギュアをチェック！（写真8点）＞＞＞「Canon ミニチュアカメラコレクション」は、キヤノンのカメラとレンズをバンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン（R