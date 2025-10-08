◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)佐々木朗希投手が通訳のウィル・アイアトンさんの存在に感謝しました。世界一へ向け1戦1戦が負けられないポストシーズンの激しい戦い。地区シリーズ第2戦、佐々木投手は9回2アウト1、3塁と最大のピンチを背負った場面で登板します。今季ナ・リーグ首位打者であるトレー・ターナー選手に対し2球目の99.3マイル(約159.8キロ)の直