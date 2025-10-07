大阪・関西万博の閉幕が迫る中、未使用入場券の当日券への交換や、朝9時入場の先頭を巡る争奪戦が過熱している。J-CASTニュースの記者が2025年10月6日の夜、万博会場を訪れ、徹夜で並ぶ人たちの思いを聞いた。「せっかくなら一番に並びたい」時刻は夜の21時、この日の大阪は曇りで気温は22度と過ごしやすい気温となっていた。万博会場から帰る多くの来場者で夢洲駅付近が混雑する中、明日に向けた「争奪戦」は既に始まっていた。記