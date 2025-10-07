中国メディアの極目新聞は6日、ノルウェーの人口2万人ほどの島に中国人観光客が押し寄せ、大渋滞を引き起こしたと報じた。関連ワードは中国のSNS上でトレンド1位に浮上した。記事は、「（中国の）国慶節（建国記念日）と中秋節の大型連休に、多くの観光客が海外旅行に出かけているが、その数があまりにも多く、外国の観光地が事実上、中国人による『貸し切り』状態になっている」と伝えた。その上で、ノルウェー北部のロフォーテン