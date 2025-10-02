世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元信者らが献金被害などの損害賠償を教団に求めている集団調停で、元信者３人と教団の調停が２日、東京地裁で成立した。全国統一教会被害対策弁護団によると、教団が３人に解決金として計５０００万円超を支払う内容だという。弁護団によると、集団調停では２０２３年以降、全国の元信者ら約２００人が教団に計約６０億円の賠償を求めているが、調停成立は初めて。調停が成立したのは、