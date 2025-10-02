レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）エースの貫禄だ。ドジャース山本由伸投手が1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板。6回まで2失点（自責0)の力投を見せた。6回は無死満塁の大ピンチを背負ったが見事ゼロに抑えると、米メディアは「真に勝負強い」と称賛の嵐だった。初回は2死一塁からヘイズをライトへの飛球に打ち