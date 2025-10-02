レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

エースの貫禄だ。ドジャース・山本由伸投手が1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発登板。6回まで2失点（自責0)の力投を見せた。6回は無死満塁の大ピンチを背負ったが見事ゼロに抑えると、米メディアは「真に勝負強い」と称賛の嵐だった。

初回は2死一塁からヘイズをライトへの飛球に打ち取ったかのように見えたが、右翼手のテオスカー・ヘルナンデスが痛恨の落球。その後右前2点適時打を浴び、先制を許した。しかし2回以降はさすがの投球。2〜5回は3者凡退に抑えた。

しかし6回、連打や不運な形の内野安打もあって無死満塁のピンチを招くと、すかさずマーク・プライアー投手がマウンドへ。ベンチの判断は続投。エースに全てを託した。ヘイズを遊ゴロに抑えると、スチュワートとデラクルーズを空振り三振に仕留め、山本は雄叫び。場内も大歓声が起きた。

絶体絶命のピンチを凌いだ山本に米メディアも感動を禁じ得なかった。MLB公式は「無死満塁？ ヨシノブ・ヤマモトにはノープロブレム」と称えれば、球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」は「ヨシノブ・ヤマモトは真に勝負強い」などと称えた。（Full-Count編集部）