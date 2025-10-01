米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、フィリピン中部セブ島沖で９月３０日午後１０時（日本時間午後１１時）頃、マグニチュード（Ｍ）６・９の強い地震があった。比当局などによると、セブ島北部ボゴを中心に家屋が倒壊し、約６０人の死亡が確認された。ＵＳＧＳによると、震源はボゴ北東約２０キロ・メートル沖で、震源の深さは１０キロ・メートル。比当局は津波の警戒情報を出したが、１日未明に解除した。比当局や英字紙イ