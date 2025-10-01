「並ばない万博」を大々的にPRしていたが…大阪・関西万博は10月13日、いよいよ閉幕を迎える。万博へ行くにはチケットを手に入れるだけでなく、「来場日時予約」が必要だが、その予約を行う『万博チケットサイト』では閉幕日まで「満員」表示が続く。しかも入場できたとしても、会場内はどのパビリオンも入場待ちの列ができ、レストランやコンビニ、土産店、トイレ、大屋根リングに上がるエレベーターやエスカレーターに至るまで、