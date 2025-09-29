山東省青島市のオリンピックセーリングセンター埠頭で24日から28日までの5日間にわたり、北部戦区海軍軍艦公開イベントが開催された。イベントでは、ミサイル駆逐艦「西寧」やミサイル護衛艦「蕪湖」などが公開された。「西寧」にはユキヒョウの写真スポットや着ぐるみが登場し、人気スポットになっていた。「西寧（艦番号117）」は中国が独自に開発した052D型ミサイル駆逐艦だ。2014年8月に進水し、2017年1月に就役した。そして、