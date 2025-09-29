部下の既婚男性とホテルで複数回の”密会”をしていたと明かした前橋市の小川晶市長。問題発覚後、9月26日に初めて前橋市議会で謝罪しました。同じ日に非公開で行われた説明会後のぶら下がり会見と合わせ、”ホテル密会問題”に関する小川晶市長の発言を全て掲載します。【写真で見る】“ラブホ密会”発覚後 前橋市長が初めて議会で謝罪”ラブホテル密会”の問題発覚後、議会での市長発言＜前橋市 小川晶市長＞※右手で挙げ発言を