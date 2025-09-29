全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、ミャンマー料理店が10軒以上集まる『リトルヤンゴン』に軒を連ねる東京・高田馬場のミャンマー料理店『ルビー』です。それぞれの料理がオリジナルな味わいカレー的煮込み「ヒン」に、和え物「アトウッ」など10品ほどと、麺料理の「モヒンガー」も食べ放題。鶏のヒンはしっかり辛く、インド的。しかし、茹で玉子とトマトのヒンは、甘さも強く