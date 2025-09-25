※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦の危機を迎えますが、裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を爆発させ退職し、芹も孤立して欠勤に追い込まれます。草太の退職日には葉山の計らいで送別会が開かれ、漆谷が部長に推されなかったと不満をぶつけますが、草太は信頼と口の堅さこそ上司の資質だと返し、後輩たちも葉山を